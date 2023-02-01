Байден таки прибудет в Европу в феврале: это подтвердили Дуда и Левитс

Президент Латвии отметил, что визит президента США в Европу станет очень важным сигналом для всех союзников, а также для России.

Президент США Джо Байден прибудет с визитом в Центральную Европу в феврале, а в течение следующих нескольких дней станет известно – в какие страны.

Об этом президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс сообщили во время совместной пресс-конференции в Риге, сообщает "Укринформ".

"Мы ожидаем визит президента Джо Байдена. Президент Байден, вероятно, прибудет в нашу часть Европы в феврале", – сказал польский лидер.

Он уточнил, что Центральная Европа – территория от Румынии до Эстонии. Пока неизвестно, какие именно страны посетит президент США.

"У нас нет такой информации. Возможно, будем узнавать об этом в течение нескольких следующих дней", — добавил Дуда, объяснив, что такой визит предполагает усиленную безопасность, поэтому его подробности держатся в тайне.

"Каждый визит президента США в такой сложный момент в эту часть Европы, вблизи места военных действий в Украине, является укреплением нашей безопасности", — подчеркнул президент Польши.

В то же время, Левитс отметил, что визит Байдена в Европу будет очень важным сигналом для всех союзников, а также для России.

Напомним, американские СМИ 31 января информировали, что Байден сообщил, что не уверен, посетит ли он Европу в феврале. Когда же у него спросили конкретно о визите в Польшу, политик сказал, что планирует его, но пока не уверен относительно временных границ.

Польские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в рамках визита в Польшу в конце февраля Байден может встретиться с Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии годовщины начала полномасштабного вторжения РФ.

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