Байден убежден, что об угрозе ядерной войны не нужно беспокоиться

Байден убежден, что об угрозе ядерной войны не нужно беспокоиться

На вопросы журналистов о ядерной войне он ответил коротко и лаконично.

Жителям США не нужно беспокоиться о возможной ядерной войне на фоне заявлений Путина о переводе стратегических сил России в "особое" состояние готовности.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Укринформ.

На одной из мер в понедельник журналисты спросили главу Белого дома, стоит ли американцам заниматься угрозой ядерной войны.

"Нет", – ответил президент США.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США «рассматривают и анализируют» заявление президента РФ. Он также отметил, что страна уверенно чувствует себя на стратегической позиции сдерживания, а также возможности защитить себя и своих партнеров.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал своим военным руководителям перевести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства", ссылаясь на "агрессивные заявления" членов НАТО и масштабные санкции США и западных лидеров, наложенные на него и российские финучреждения.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что этот приказ является шаблоном поведения Путина из-за надуманных Кремлем "угроз".