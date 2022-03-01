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Байден убежден, что об угрозе ядерной войны не нужно беспокоиться

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Байден убежден, что об угрозе ядерной войны не нужно беспокоиться

Associated Press

На вопросы журналистов о ядерной войне он ответил коротко и лаконично.

Жителям США не нужно беспокоиться о возможной ядерной войне на фоне заявлений Путина о переводе стратегических сил России в "особое" состояние готовности.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Укринформ.

На одной из мер в понедельник журналисты спросили главу Белого дома, стоит ли американцам заниматься угрозой ядерной войны.

"Нет", – ответил президент США.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США «рассматривают и анализируют» заявление президента РФ. Он также отметил, что страна уверенно чувствует себя на стратегической позиции сдерживания, а также возможности защитить себя и своих партнеров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал своим военным руководителям перевести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства", ссылаясь на "агрессивные заявления" членов НАТО и масштабные санкции США и западных лидеров, наложенные на него и российские финучреждения.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что этот приказ является шаблоном поведения Путина из-за надуманных Кремлем "угроз".

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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