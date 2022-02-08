Байден убежден, что Путин до сих пор не принял решение о нападении на Украину

Путин должен отдавать себе отчет, какой гигантской ошибкой будет для него решение о дальнейшем вторжении в Украину.
Президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин до сих пор не принял решение о развертывании масштабного наступления на Украину, однако отметил, что предупредил кремлевского лидера о неподъемных последствиях для экономики РФ в таком случае.
Об этом глава Белого дома сообщил во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, — пишет Укринформ.
"У меня было много дискуссий с россиянами и в частности с Путиным. Я не знаю, какое решение он (примет – ред.) – я даже не знаю, знает ли он сам, что будет делать дальше", — заметил Байден.
Путин должен отдавать себе отчет, какой гигантской ошибкой будет для него решение о дальнейшем вторжении в Украину. Ведь это будет иметь последствия как для Европы, так и для всего мира, поэтому действующий лидер Кремля заплатит неподъемную цену.
Байден добавил, что российские силы, сосредоточенные на украинской границе, создают возможность для наступления в Киев, учитывая промерзшую землю. И все зависит от решения лидера в Кремле.
"Но я был очень-очень четким и прямолинейным с президентом Путиным как в разговорах по телефону, так и лично. Мы введем самые строгие санкции из вводимых когда-либо экономические санкции. И придется очень дорого заплатить за это", — подчеркнул президент. США.
Это, по словам Байдена, определенным образом ударит и по самим Соединенным Штатам, и по Европе, но это окажет глубокое влияние на российскую экономику и станет фактором сдерживания агрессии Кремля.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новые санкции против России могут затронуть и Китай.
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