Байден убежден, что Россия сознательно целится по гражданским объектам в Украине

Байден убежден, что Россия сознательно целится по гражданским объектам в Украине

В прошлом Россия не раз демонстрировала, что одним из методов ведения войны является абсолютная звериность.

Президент США Джо Байден считает, что разрушение гражданских объектов в Украине от ракет, бомб и снарядов не случайно, а российские силы намеренно атакуют гражданские районы.

Об этом пишет Укринформ.

"Совершенно ясно, что они это делают", — ответил глава Белого дома на вопрос, считает ли он, что Россия сознательно атакует гражданские объекты в Украине.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на подобный вопрос. По его словам, в прошлом Россия не раз демонстрировала, что одним из методов ведения войны является абсолютная зверство.

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"Это включает, как минимум, невыборочные обстрелы, а также потенциально сознательные обстрелы (гражданских объектов – ред.)", — отметил глава американской дипломатии.

В этой связи Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты очень тщательно следят за ситуацией и документируют все нарушения с тем, чтобы привлечь Россию к ответственности.