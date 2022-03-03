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Байден убежден, что Россия сознательно целится по гражданским объектам в Украине

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Байден убежден, что Россия сознательно целится по гражданским объектам в Украине

Associated Press

В прошлом Россия не раз демонстрировала, что одним из методов ведения войны является абсолютная звериность.

Президент США Джо Байден считает, что разрушение гражданских объектов в Украине от ракет, бомб и снарядов не случайно, а российские силы намеренно атакуют гражданские районы.

Об этом пишет Укринформ.

"Совершенно ясно, что они это делают", — ответил глава Белого дома на вопрос, считает ли он, что Россия сознательно атакует гражданские объекты в Украине.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на подобный вопрос. По его словам, в прошлом Россия не раз демонстрировала, что одним из методов ведения войны является абсолютная зверство.

"Это включает, как минимум, невыборочные обстрелы, а также потенциально сознательные обстрелы (гражданских объектов – ред.)", — отметил глава американской дипломатии.

В этой связи Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты очень тщательно следят за ситуацией и документируют все нарушения с тем, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Обращение Байдена: США закрывают свое небо для российских самолетов

Обращение Байдена: США закрывают свое небо для российских самолетов

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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