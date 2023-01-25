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Байден уверяет, что у Украины есть двухпартийная поддержка в американском Конгрессе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
909
Время на прочтение
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Байден уверяет, что у Украины есть двухпартийная поддержка в американском Конгрессе

Фото: Associated Press

США и дальше буду поддерживать Украину в войне с Россией, ведь страна имеет в Конгрессе США двухпартийную поддержку.

В этом убежден президент США Джо Байден, и это он сказал перед встречей с лидерами Демократической партии в Конгрессе, пишет Укринформ.

“Мы поговорим о продлении поддержки Украины. Это мнение имеет двухпартийную поддержку, как и кое-что из того, что мы приняли, имело двухпартийную поддержку”, — отметил Байден.

Он отметил, что в вопросе внешней политики и поддержки Украины "мы объединили Запад так, как уже давно не было, в том числе склонив Японию и другие азиатские страны к инвестициям в будущее Украины".

Поддержка США Украины: военный аспект

Напомним, что в США убеждают, что не указывают союзникам, но призывают увеличить поставки танков для ВСУ. Америка стремится увидеть увеличение усилий среди стран всего мира по поставке в Украину оборонной помощи.

Также американские СМИ сообщают, что Пентагон увеличит производство артиллерии для Украины в шесть раз, ведь украинским военным жизненно необходимы снаряды, чтобы уничтожать российскую армию.

Речь идет о том, что США рассматривают решение отправить Украине несколько десятков танков Abrams. Пока эта информация не подтверждена официально.

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Дата публикации
Просмотры
909
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