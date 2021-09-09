Байден увольняет 18 сторонников Трампа из академий Вооруженных сил США

Некоторые из высокопоставленных чиновников уже заявили об отказе покинуть занимаемую должность.

Администрация президента США Джо Байдена отстранила 18 членов консультативных советов американских военных академий, назначенных Дональдом Трампом в последние месяцы его президентства.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в среду, 8 сентября, члены советов Военно-воздушной академии (Колорадо-Спрингс, штат Колорадо), Военной академии (Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк) и Военно-морской академии (Аннаполис, штат Мэриленд) получили письма с призывом уйти в отставку или быть уволенными.

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Речь идет о нескольких высокопоставленных чиновниках администрации Трампа, в частности об экс-советнике президента Келлиенне Конвее, бывшем спикере Белого дома Шоне Спайсере, экс-советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере и экс-главе Управление по управлению и бюджету Расселе Воуте.

Кое-кто уже заявил об отказе покинуть занимаемую должность. "Нет. Срок полномочий — три года", — написал Воут. А Конвей, со своей стороны, сказал, что действия администрации Байдена "разочаровывают, но понятна попыткой отвлечься от хаотического выхода США из Афганистана, рост числа случаев COVID-19 и августовского отчета о занятости".

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