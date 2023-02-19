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Байден в Польше поставит Путину ультиматум: Фейгин – о последнем шансе для диктатора

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Байден в Польше поставит Путину ультиматум: Фейгин – о последнем шансе для диктатора

Фото: Associated Press

По мнению Фейгина, Путину дадут последний шанс и срок, чтобы все поправить.

Президент США Джо Байден во время официального визита в Польшу 20-21 февраля может поставить российскому диктатору Путину ультиматум.

Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, передает "24 канал".

По его мнению, Путину дадут последний шанс и срок, чтобы все исправить. Речь Байдена станет символической, считает Фейгин.

"По словам Байдена кое-что и стоит. Это не просто брошенные угрозы, у этого есть достаточно конкретное военно-материальное наполнение", – считает журналист.

Если же деэскалации не произойдет, Вашингтон примет радикальные решения, чтобы закончить войну в 2023 году. В частности, речь идет о поставках Украине самолетов и ракет дальнего действия.

Фейгин отметил, что важную роль в активизации США в украинском вопросе играют и внутриполитические факторы Америки. Ведь через 1,5 года в Штатах пройдут выборы, поэтому Байден не может начинать предвыборную кампанию с продолжительной войной.

"Байдену нужно прийти туда как победителю. Это единственный шанс для него остаться на второй срок", – объяснил российский правозащитник.

В то же время Путин понимает всю угрозу своего положения, однако не имеет другого выхода.

"Если он отведет войска и прекратит войну – это самоубийство, а если не сделает этого – это самоубийство несколько отложено на потом", – подытожил Фейгин.

Напомним, что президент США Джо Байден прибудет в Польшу в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу и встретиться с Байденом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал мощную речь Байдена в Польше. Известно, что во время своего выступления в Польше Байден обратится к Путину.

В свою очередь Кремль накануне визита президента США в Европу усиливает ядерный шантаж и начинает масштабные учения стратегических ядерных сил.

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Дата публикации
Просмотры
1833
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