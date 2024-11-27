Байден в последнюю минуту просит у Конгресса $24 млрд на помощь Украине – NYP

Конгресс может внести запрос на помощь в свое решение, чтобы предотвратить шатдаун правительства в декабре.

Покидая Белый дом, президент США Джо Байден в последнюю минуту обращается у Конгрессу с просьбой предоставить 24 млрд дол. помощи Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить сократившиеся запасы Соединенных Штатов.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Politico Pro, которое получило информацию о соответствующем запросе.

Согласно запросу, административно-бюджетное управление Белого дома предположило, что Конгресс может включить обновленную помощь в свое решение, чтобы предотвратить шатдаун правительства в следующем месяце.

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Несколько законодателей ознакомились с предложением. Оно предусматривает 8 млрд. дол. для инициативы по содействию безопасности Украины для финансирования контрактов американских компаний на вооружение Киева и 16 млрд дол. для пополнения запасов оружия в США.

Некоторые республиканцы уже осудили сообщение о запросе.

"Джо Байден только что отдал 4,7 миллиарда долларов ваших налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок для дальнейшего саботирования мирных переговоров президента Трампа", — написал в соцсети X сенатор Майк Ли (штат Юта ).

На прошлой неделе администрация Байдена сообщила Конгрессу о намерении также простить украинский долг на сумму 4,65 млрд долл.

"Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины после истечения его срока", – сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Угроза для Украины будет оставаться независимо от того, что произойдет на поле боя или за столом переговоров, и Соединенные Штаты не должны отступать от своих обязательств ни перед Украиной, ни перед 50 странами, которые мы сплотили в защиту Украины в Европе и Азии", – сказал Салливан.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его государство обеспечит Украину всем необходимым, чтобы она могла "воевать в течение 2025 года".

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