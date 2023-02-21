Байден в Варшаве обратился к россиянам: "США не собираются разрушать Россию"

Президент США Джо Байден 21 февраля выступил в Варшаве с речью о войне в Украине.

Американский лидер обратился к россиянам и подчеркнул, что, несмотря на заявления Путина, США не собираются разрушать или атаковать Россию.

Об этом он сказал во время своего выступления вечером 21 февраля.

"Я хочу обратиться к гражданам России. Соединенные Штаты Америки не собираются разрушать Россию, мы не собираемся атаковать Россию. Миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями, они никогда не были врагами. Это трагедия", — подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что решение начать эту войну принял сам Путин. Он может ее и остановить путем вывода своих войск из Украины.

"Президент Путин избрал войну, и это его выбор — как долго продлится эта война. Он может остановить войну. Если Россия прекратит это нападение и выйдет из Украины – это будет конец войны, если Украина прекратит противостоять врагу – это будет конец Украины", — заявил Байден и добавил, что в любом случае Украина сможет постоять за себя.

Напомним, американский президент Джо Байден в Варшаве также заявил, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший жестокую войну в Украине, уже потерял свои силы.

Читайте также: