Байден вернулся к исполнению обязанностей: Харрис была на посту президента один час 25 минут

Президент США находился в госпитале под анестезией.
Американский президент Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как передавал их на время вице-президенту Камали Харрис.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент поговорил с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к исполнению обязанностей", — написала спикер Байдена.
Следует заметить, что президент США пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.
В Белом доме отметили: Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут. Таким образом, она была первой женщиной-президентом США. К слову, передача обязанностей главы Белого дома проходила в 2002 и 2007 годах, когда у власти был Джордж Буш-младший. Тогда полномочия главы государства выполнял вице-президент Дика Чейни.
Напомним, Джо Байден передавал свои президентские полномочия Камали Харрис до того времени, пока находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида. Врач американского лидера сообщил, что Байден здоров.
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