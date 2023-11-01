Байден ветирует законопроект о помощи Израилю без Украины — The Hill

Лидер США Байден отклонит законопроект, разделяющий помощь Украине и Израилю.
Президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект о пакете помощи только Израилю, без финансирования поддержки для Украины.
Об этом пишет The Hill со ссылкой на Белый дом.
Административно-бюджетное управление (OMB) разобрало предложение республиканцев в Палате представителей и пришло к выводу, что оно "вносит заангажированность в поддержку Израиля" и не отвечает ситуации, оставляя без внимания гуманитарную помощь населению Газы, а также помощь Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Этот законопроект вреден для Израиля, для Ближневосточного региона и для нашей собственной национальной безопасности", — заявили в американском административно-бюджетном управлении.
Перед этим Белый дом заявлял, что предложение Республиканской партии знаменует собой "уход от двухпартийного прецедента", что требует сокращения финансирования в рамках чрезвычайного пакета мер национальной безопасности США.
"Конгресс постоянно работал в двухпартийном формате над оказанием помощи Израилю в сфере безопасности, и этот законопроект грозит неоправданно подорвать этот многолетний подход. Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия", — заявили в OMB.
В заявлении Управления также говорится, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по дополнительному запросу, выдвинутому ранее в этом месяце Белым домом.
Напомним, вновь назначенный спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей будет рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры. Это две разные темы.
Кроме того, сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.
В американской прессе сообщают, что Пентагон планирует послать в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины из американских запасов чрезвычайных ситуаций несколько месяцев назад.
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