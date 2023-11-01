Байден ветирует законопроект о помощи Израилю без Украины — The Hill

Президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект о пакете помощи только Израилю, без финансирования поддержки для Украины.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на Белый дом.

Административно-бюджетное управление (OMB) разобрало предложение республиканцев в Палате представителей и пришло к выводу, что оно "вносит заангажированность в поддержку Израиля" и не отвечает ситуации, оставляя без внимания гуманитарную помощь населению Газы, а также помощь Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Этот законопроект вреден для Израиля, для Ближневосточного региона и для нашей собственной национальной безопасности", — заявили в американском административно-бюджетном управлении.

Перед этим Белый дом заявлял, что предложение Республиканской партии знаменует собой "уход от двухпартийного прецедента", что требует сокращения финансирования в рамках чрезвычайного пакета мер национальной безопасности США.

"Конгресс постоянно работал в двухпартийном формате над оказанием помощи Израилю в сфере безопасности, и этот законопроект грозит неоправданно подорвать этот многолетний подход. Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия", — заявили в OMB.

В заявлении Управления также говорится, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по дополнительному запросу, выдвинутому ранее в этом месяце Белым домом.

Напомним, вновь назначенный спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей будет рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры. Это две разные темы.

Кроме того, сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.

В американской прессе сообщают, что Пентагон планирует послать в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины из американских запасов чрезвычайных ситуаций несколько месяцев назад.

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