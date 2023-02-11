Байден во время своего визита в Польшу заявит о дальнейшей военной помощи Украине — Белый дом

Во время визита в Польшу лидер США Джо Байден собирается заявить о своих намерениях и дальше оказывать Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и финансов.

Президент США Джо Байден во время своего визита в Польшу огласит свои планы направить Украине дополнительную финансовую и военную помощь.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На вопрос о том, объявит ли Байден о новом пакете военной помощи в Польше, Кирби ответил: "Президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".

"Я не буду опережать его (Байдена – ред.) слова. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", — добавил Кирби.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом в период с 20 по 22 февраля. В частности, он выступит с речью на тему годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатический источник в Киеве написало, что президент Украины Владимир Зеленский также может прибыть в Польшу для встречи с Джо Байденом и Анжеем Дудой.

Впоследствии в Дуды подтвердили информацию о приезде Байдена. Там заявили, что в ближайшее время президент США прибудет с визитом в Польшу.

Однако Зеленский свою поездку в Польшу не подтвердил и добавил, что пока его не приглашали в страну для встречи с президентом США Джо Байденом.

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