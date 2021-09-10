Байден впервые за семь месяцев поговорил по телефону с Си Цзиньпином: согласовали общие интересы

Президенты договорились развивать китайско-американские отношения.

Президент США Джо Байден впервые за 7 месяцев провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны договорились постоянно поддерживать контакты для развития китайско-американских отношений.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президенты провели "широкую стратегическую дискуссию" и обсудили области, в которых интересы совпадают, и области, в которых интересы, ценности и перспективы расходятся. Байден отметил на "неизменной заинтересованностью США в мире, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

Также китайская сторона обратила внимание на то, что политика США в течение определенного периода вызывала серьезные проблемы в китайско-американских отношениях. Это расходилось с "фундаментальными интересами двух народов и общими интересами всех стран мира". Об этом отметили на сайте МИД КНР. Си Цзиньпин также заявил, что "конфронтация между Китаем и США стала бы катастрофой для обеих стран и мира".

Напомним, Си Цзиньпин во время поздравления Джо Байдена с победой на выборах президента США, разговаривал с ним два часа по телефону. Оба знакомы достаточно давно, и американский президент считает китайского коллегу "очень умным человеком".

"Я знал Си-Цзиньпина уже долгое время. Возможно, я провел с ним больше времени, чем любой другой международный лидер... Я провел с ним много часов лицом к лицу за исключением нашего переводчика. Он, конечно, не имеет никакой косточки в своем теле, которая могла бы называться демократической даже с малой буквы. Но он очень и очень умный человек и понимает, что такое демократия в этом мире", — сказал Байден на первой большой пресс-конференции.

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