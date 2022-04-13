Байден впервые заявил, что считает геноцидом действия Путина в Украине

Ранее Байден назвал Путина военным преступником.

Президент США Джо Байден впервые заявил, что считает геноцидом действия России в Украине.

Об это пишет "Голос Америки".

Президент Джо Байден дал понять, что обвиняет российского президента Владимира Путина в геноциде в Украине.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправить ваш бензобак - ничто из этого не должно зависеть от того, что где-то за тридевять земель диктатор объявил войну и творит геноцид", - заявил Байден.

Администрация Байдена заявляет, что основным фактором, повлиявшим на резкий рост стоимости бензина на американских заправках, стало вторжение Путина в Украину.

На прошлой неделе Байден назвал Путина военным преступником и призвал привлечь российского президента к суду, чтобы он понес наказание за вменяемые ему военные преступления.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли быть приравнены к геноциду убийства в Буче, Байден сказал: "Нет, я думаю, что это военное преступление".

"Я назвал это геноцидом, поскольку становится яснее и яснее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею быть украинцем. И доказательства этому растут", – заявил Джо Байден перед отлетом в Вашингтон.

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"Мы позволим юристам на международном уровне определить, можно это квалифицировать соответствующим образом или нет, но для меня это именно так", – сказал президент США.

Байден неоднократно называл Владимира Путина военным преступником.

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