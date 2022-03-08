Байден вскоре выступит с заявлением: может объявить о запрете на импорт российских энергоносителей

Байден вскоре выступит с заявлением: может объявить о запрете на импорт российских энергоносителей

В Белом доме не указали тему выступления.

В Белом доме официально сообщили, что президент США Джо Байден 8 марта выступит с заявлением.

Об этом идет речь в сообщении на сайте администрации американского президента.

Выступление Байдена ожидается в 17:45 по киевскому времени.

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Администрация президента США не указала темы обращения Байдена, однако ранее американская журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что администрация американского лидера 8 марта планирует объявить о запрете на импорт российской нефти. Об этом заявлял и сенатор Крис Кунс.

Несколько раз с призывом к Западу прекратить импорт из России энергоносителей обращался президент Украины Владимир Зеленский.

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