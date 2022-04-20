Байден вспомнил, как приезжал в Украину, но не знает приедет ли снова

Президент США Джо Байден сказал, что он не уверен, отправится ли с визитом в Украину.
Американский лидер напомнил, что выступал в украинском парламенте.
Об этом он сказал во время поездки в один из американских штатов — пишет CNN.
"Ответ таков: я не знаю", — объяснил Байден, комментируя возможность своего визита в Украину.
Он отметил, что раньше бывал в Украине много раз.
"Больше других – я единственный дважды выступал перед Радой (Верховной Радой Украины – ред.)", — резюмировал глава Белого дома.
Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично уехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом пишет The Washington Post.
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