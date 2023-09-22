Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому: есть определенные договоренности между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения в Белом доме с президентом США Джо Байденом поблагодарил его.

Глава украинского государства добавил, что достигнут ряд важных результатов.

Об этом шла речь во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В частности, обсуждалось, что Украина и США будут работать над стратегическими решениями, чтобы предотвратить новую агрессию против нашего государства.

"Спасибо, господин президент, за эту теплую встречу и за продуктивные, мощные переговоры. Мы достигли ряда важных результатов. Мы согласились работать над рядом стратегических решений, которые позволят нам предупредить любую новую агрессию против Украины, против наших людей», — сказал он. украинский лидер.

По мнению Зеленского, это "будет одним из последствий Вильнюса, то есть саммита НАТО в Вильнюсе и декларации стран "Большой семерки" и двусторонних договоров безопасности".

"Мы достигли новых договоренностей. Мы продолжим работать над формулой мира и будем готовиться к проведению саммита по формуле мира. Спасибо за все эти аспекты. За 575 дней. Большое спасибо", — резюмировал Зеленский.

В ответ президент США Джо Байден встал и пожал ему руку.

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Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности.

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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