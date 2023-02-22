Байден встречался в Варшаве с Санду из-за российской угрозы для Молдовы

В ходе своего визита в Польшу 21 февраля президент США Джо Байден встретился с лидером Молдовы Майей Санду.

Президент США Джо Байден встретился с лидером Молдовы Майей Санду в Варшаве на фоне слухов о планах России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент Байден подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдовы", – говорится в заявлении Белого дома во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

В ходе встречи Байден отметил продолжение помощи США, чтобы "помочь Молдове укрепить ее политическую и экономическую устойчивость, включая ее программу демократических реформ и энергетическую безопасность, а также устранить последствия войны".

Следует отметить, что ранее Санду заявила о разведданных, предполагающих, что Россия готовит переворот, чтобы свергнуть молдавские власти и посеять хаос.

Кроме того, новоизбранный премьер-министр Молдовы Дорин Речан пообещал следовать проевропейскому курсу и заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и выгнать оттуда российский оккупационный контингент. После этого в адрес страны посыпались угрозы.

Так, в Кремле пригрозили молдавским властям и заявили, что стране следует проявлять осторожность в вопросе о присутствии российских войск в Приднестровье. С таким заявлением выступил, в частности, представитель Кремля Дмитрий Песков.

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