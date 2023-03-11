Байден встретился с фон дер Ляен: обсудили ситуацию в Украине и экономические вопросы

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в ходе встречи обсудили вопросы экономики, торговли, а также войну РФ против Украины.

Встреча состоялась в Белом доме, пишет Укринформ.

Байден и фон дер Ляен подтвердили партнерские и дружеские отношения между США и Евросоюзом.

«Вы очень помогли нам, когда мы хотели избавиться от зависимости от ископаемого топлива из России», — отметила президент Еврокомиссии.

Она озвучила решимость совместно поддерживать Украину в борьбе за свободу и независимость и заставить Россию заплатить высокую цену за ее жестокую войну.

Глава Еврокомиссии выразила надежду на плодотворное взаимодействие в условиях имплементации закона США о сокращении инфляции (IRA), создающего экономические неудобства для европейцев.

Перед встречей в Белом доме координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что в Вашингтоне надеются начать переговоры по соглашению о важных полезных ископаемых для аккумуляторов электромобилей. Кроме того, он выразил ожидание установления конечного срока для заключения договоренности о производстве стали и алюминия.

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Напомним, что ранее предвыборная кампания Байдена стартует в апреле.

Также Байден перенес операцию по удалению раковой опухоли. Как оказалось, это был базальноклеточный рак. У подобных поражений нет тенденций к распространению или метастазам, подобным более серьезным видам рака кожи.

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