Байден встретился с Шольцом и похвалил его за поддержку Украины

Шольц заверил в поддержке Украины со стороны Германии столько, сколько потребуется.
Президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом 3 марта в Белом доме и оба высоко оценили поддержку Украины странами друг друга.
Об этом сообщает CNN.
Так, обращаясь к Шольцу, Байден сказал, что "вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку". Президент США заявил, что кроме военной, еще и моральная поддержка для украинцев со стороны Германии "была глубокой".
"И вы стали двигателем исторических перемен у себя дома – увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень тяжело для вас", – сказал американский лидер, добавив, что стороны двигались "бок-о-бок" в поддержке Киева.
В свою очередь Шольц заверил в поддержке Украины со стороны Германии столько, сколько потребуется.
"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, исходящей от вторжения России в Украину, и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались и сделали все возможное, чтобы мы могли оказывать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени", – высказался немецкий канцлер.
Напомним, что в начале года Германия и США не могли прийти к соглашению о передаче Украине танков. Однако обе страны наконец заявили, что передадут Киеву эти машины после давления на Берлин и длительной дипломатии между ФРГ, США и другими союзниками из ЕС.
Накануне Шольц пообещал передать Украине очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также системы Iris-T уже "в ближайшие недели".
А США 3 марта объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долл., в который вошли необходимые вооружения и техника.
Читайте также:
- Передачу Украине F-16 в Конгрессе назвали "глупым использованием ресурсов"
- Бербок эмоционально обратилась к Лаврову: "Остановите эту войну"
- В Бундестаге назвали Меркель частично ответственной за войну: в чем обвиняют экс-канцлера