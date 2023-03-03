Байден встретился с Шольцом и похвалил его за поддержку Украины

Шольц заверил в поддержке Украины со стороны Германии столько, сколько потребуется.

Президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом 3 марта в Белом доме и оба высоко оценили поддержку Украины странами друг друга.

Об этом сообщает CNN.

Так, обращаясь к Шольцу, Байден сказал, что "вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку". Президент США заявил, что кроме военной, еще и моральная поддержка для украинцев со стороны Германии "была глубокой".

"И вы стали двигателем исторических перемен у себя дома – увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень тяжело для вас", – сказал американский лидер, добавив, что стороны двигались "бок-о-бок" в поддержке Киева.

В свою очередь Шольц заверил в поддержке Украины со стороны Германии столько, сколько потребуется.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, исходящей от вторжения России в Украину, и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались и сделали все возможное, чтобы мы могли оказывать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени", – высказался немецкий канцлер.

Напомним, что в начале года Германия и США не могли прийти к соглашению о передаче Украине танков. Однако обе страны наконец заявили, что передадут Киеву эти машины после давления на Берлин и длительной дипломатии между ФРГ, США и другими союзниками из ЕС.

Накануне Шольц пообещал передать Украине очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также системы Iris-T уже "в ближайшие недели".

А США 3 марта объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долл., в который вошли необходимые вооружения и техника.

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