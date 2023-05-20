Байден встретится с президентом Бразилии и премьером Индии: будут говорить о войне в Украине

Бразилия и Индия в течение многих лет стремились играть роль связующего звена между США, РФ и Китаем.

Американский президент Джо Байден планирует в эти выходные обсудить с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди войну в Украине.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

Советник главы Белого дома в общении с журналистами ответил на вопрос, призывает ли Байден этих политиков усилить свой подход к Китаю и Российской Федерации. По словам Салливана, Байден "искал бы возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую каждая страна может сыграть в поддержке основного и главного элемента любого результата — суверенитета и территориальной целостности, священных в Хартии Объединенных Наций".

Следует отметить, что Бразилия и Индия в течение многих лет стремились играть роль связующего звена между США, РФ и Китаем. И Бразилиа, и Нью-Дели страны поддерживали экономические и политические отношения с Москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го. Таким образом, страны препятствовали попыткам Запада изолировать страну-агрессорку.

К слову, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва и премьер Индии Нарендру Моди присутствуют на саммите G7 в Хиросиме в Японии по приглашению Токио.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что Зеленский прибудет в Хиросиму сегодня во второй половине дня по местному времени (около полудня по Киеву).

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