Байден встретится с Си Цзиньпином: о чем будут говорить политики

Президент США Джо Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 16 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу. Среди прочей политики обсудят войну РФ в Украине и, в частности, роль Пекина.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что встреча Байдена и Си Лими станет третьими личными переговорами лидерами двух государств с момента вступления Байдена в должность президента. Политики встречались на полях G20 на Бали в 2022-м, и в 2023-м — на полях АТЭС.

В администрации Байдена заявили, что во время предстоящей встречи с Си Цзиньпином президент США "намерен обсудить вопросы, в которых есть отличия, а также то, как справиться с этими разногласиями в будущем".

"Я ожидаю, что президент выразит глубокую обеспокоенность поддержкой КНР войны России против Украины, а также развертыванием более 10 000 военных КНДР в России, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками", — подчеркнули в Белом доме.

Как сообщалось, Китай прокомментировал военное сотрудничество РФ и КНДР. Так, в Пекине заявили, что якобы это дело только Москвы и Пхеньяна. Мол, КНР здесь ни при чем.

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