Байден ввел санкции против "ДНР" и "ЛНР" из-за "угрозы нацбезопасности и внешней политике США"

Байден ввел санкции против "ДНР" и "ЛНР" из-за "угрозы нацбезопасности и внешней политике США"

Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщили в Белом доме.

"Российская Федерация якобы признала "ДНР" и "ЛНР" в Украине, что противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — говорится в документе.

Что предполагают введенные Джо Байденом санкции против "ДНР" и "ЛНР":

Запрещены инвестиции в "ЛДНР".

Запрещен импорт любых американских товаров, услуг, технологий.

Запрещен экспорт, реэкспорт, продажа или поставка любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР".

Запрещено любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны граждан США по финансированию террористов "ЛДНР".

На территории США будут "заморожены" счета, имущество лиц, связанных с "ЛДНР" (список определит Министерство финансов США).

Связанным с "ЛДНР" лицам запрещен въезд в США.

Ранее у президента Украины был телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Тот заверил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, будут вводить санкции против всех, кто будет экономически сотрудничать с ДНР и ЛНР.

Напомним:

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

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