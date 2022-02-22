Байден ввел санкции против "ДНР" и "ЛНР" из-за "угрозы нацбезопасности и внешней политике США"

Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщили в Белом доме.
"Российская Федерация якобы признала "ДНР" и "ЛНР" в Украине, что противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — говорится в документе.
Что предполагают введенные Джо Байденом санкции против "ДНР" и "ЛНР":
- Запрещены инвестиции в "ЛДНР".
- Запрещен импорт любых американских товаров, услуг, технологий.
- Запрещен экспорт, реэкспорт, продажа или поставка любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР".
- Запрещено любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны граждан США по финансированию террористов "ЛДНР".
- На территории США будут "заморожены" счета, имущество лиц, связанных с "ЛДНР" (список определит Министерство финансов США).
- Связанным с "ЛДНР" лицам запрещен въезд в США.
Ранее у президента Украины был телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Тот заверил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, будут вводить санкции против всех, кто будет экономически сотрудничать с ДНР и ЛНР.
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- ЕС, а также европейские страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР".
- США заявили о введении санкций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не признает "независимость" "ЛДНР".
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