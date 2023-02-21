Байден выразил поддержку Молдове и ее "свободным людям"

Он также призвал поаплодировать президенту Молдовы Майе Санду.

Президент США Джо Байден заявил, что ему очень важно поддерживать жителей Молдовы.

Об этом американский лидер заявил в своей речи в Варшаве 21 февраля.

"… мы говорим и о Молдове. Потому что мне очень важно поддерживать свободных людей в Молдове. Я хотел бы попросить вас поаплодировать жителям Молдовы, госпоже президенту Санду", – сказал Байден.

Напомним, накануне премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризировать Приднестровье, а также выгнать оттуда российский оккупационный контингент.

А 21 февраля Речан заявил, что россияне готовят несколько сценариев дестабилизации ситуации в стране.

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