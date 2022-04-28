Байден выступает с заявлением по ситуации в Украине: онлайн-трансляция

Байден выступает с заявлением по ситуации в Украине: онлайн-трансляция

Президент США Джо Байден выступает с заявлением о ситуации в Украине.

В частности, в ходе своего выступления американский лидер подчеркнул, что США должны помочь Украине преодолеть российскую агрессию.

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Байден анонсировал, что попросит Конгресс принять законопроект о дополнительном финансировании в размере 33 лрд долл., направленное на помощь Украине, "поскольку жестокая и неумолимая война России вступает в новую фазу в течение следующих нескольких месяцев".

Байден также ищет возможности конфискации имущества, связанного с российской клептократией, что позволит правительству использовать полученные деньги в поддержку Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.

Напомним, 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения. За это решение проголосовала как оппозиция, так и коалиция.

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