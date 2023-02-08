Байден выступает в Конгрессе с речью "О состоянии государства"

Президент США Джо Байден выступает с речью "О состоянии государства" перед Конгрессом.

Это выступление перед представителями обеих палат является традиционным ежегодным обращением.

Ожидается, что в речи он коснется и тематики Украины.

Это - основная формальная речь года. Президенты Соединенных Штатов выступают с вещами часто и по разным поводам, однако эти выступления не считаются обязательными, в то время как Послание Конгрессу хозяин Белого дома обязан произносить согласно Конституции.

В Конституции указано, что глава государства «время от времени представляет Конгрессу доклад о состоянии Союза и предлагает по его усмотрению такие меры, которые сочтет необходимыми и полезными». Союз – это союз штатов, образовавших США, поэтому название речи (State of the Union) можно перевести как «Положение Союза» или «Ситуация в Союзе», но чаще используются названия «Послание Конгрессу» или речь «О положении дел стране». Первая такая речь была произнесена Джорджем Вашингтоном в 1790 году.

Также читайте Байден посетит Польшу в конце февраля — СМИ

Поездка Байдена в Польшу: запланирована ли встреча с Зеленским

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Байден собирается приехать в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину. Тогда одной из возможных стран, куда может приехать президент США, называли Польшу.

Позже польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатический источник в Киеве написало, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Польшу. Он встретится с коллегами Джо Байденом и Анджеем Дудой.

На днях у Дуды подтвердили информацию о приезде Байдена. Мол, в ближайшее время президент США прибудет с визитом в Польшу.

Но пока Зеленский не подтвердил поездку в Польшу. По его словам, пока не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Читайте также: