Байден выступит на заседании Генасамблеи ООН: подробности

Встреча произойдет 21 сентября в Нью-Йорке.

Президент США Джо Байден выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

"Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН", — пишет Белый дом. Дополнительные детали на этот счет он обещал распространить позднее.

Байден ранее заявлял, что намерен вскоре изложить новые меры по оказанию помощи другим государствам в борьбе с пандемией.

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