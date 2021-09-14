Байден выступит на заседании Генасамблеи ООН: подробности

Встреча произойдет 21 сентября в Нью-Йорке.
Президент США Джо Байден выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом заявила пресс-служба Белого дома.
"Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН", — пишет Белый дом. Дополнительные детали на этот счет он обещал распространить позднее.
Байден ранее заявлял, что намерен вскоре изложить новые меры по оказанию помощи другим государствам в борьбе с пандемией.
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