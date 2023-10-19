Байден выступит с обращением к нации из-за войны в Украине и Израиле

Байден выступит с речью из Белого дома.

Президент США Джо Байден планирует выступить с обращением к нации по поводу ответа Соединенных Штатов Америки на войну в Украине и на агрессию террористов против Израиля.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет Укринформ.

"Завтра президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки ХАМАС против Израиля, а также жестокую войну России против Украины", — говорится в сообщении.

Ожидается, что глава Белого дома выступит с речью из Овального кабинета в 20:00 по Вашингтону (3-е утро пятницы по Киеву – ред.).

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Напомним, что президент Джо Байден считает, что удар по больнице Аль-Ахли в Газе, где погибли сотни человек, нанес не Израиль, а другая сторона.

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