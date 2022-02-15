Байден выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины: детали

Байден выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины: детали

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США не будет объявлять "какой-то новой политики" в отношении Украины, а расскажет о текущей ситуации.

Президент США Джо Байден 15 февраля выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины и угрозы российского вторжения. Обращение намечено в 22:30 по киевскому времени.

Информацию, обнародованную ранее изданием CNN, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент расскажет о ситуации (в Украине — Ред.), о предпринятых нами шагах, о действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что поставлено на карту для США и мира и как это (вторжение РФ — Ред.) может повлиять на нас дома", — сказала Псаки.

По ее словам, Байден не будет объявлять о "какой-либо новой политики" в отношении Украины.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен второй раз за неделю поговорил с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.

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