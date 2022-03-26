Байден выступит в Польше с большой речью по поводу войны в Украине: детали

Байден выступит в Польше с большой речью по поводу войны в Украине: детали

Байден также будет говорить о контексте и истории этого конфликта и о том, как он видит его развитие.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 26 марта 2022 завершит свою поездку в Европу в Варшаве.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в субботу глава Белого дома планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и выступить с большой речью по поводу войны в Украине.

Выступление Байдена коснется "ставок на данный момент, неотложности предстоящего вызова, значения конфликта в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии".

Байден также будет говорить о контексте и истории этого конфликта и о том, как он видит его развитие, прежде чем сесть на самолет, чтобы вернуться в Вашингтон.

Ожидается, что раньше днем в субботу у Байдена будет возможность встретиться с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками, помогающими переселенцам в Польше.

Польша принимает тысячи американских военных в составе боевой группы НАТО. Она также приняла более 2 миллионов украинских беженцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

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