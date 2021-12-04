Байден заболел: стало известно, кто мог его заразить

Медицинский офис Белого дома подтвердил симптомы простуды у президента Байдена.
У президента США Джо Байдена обнаружились симптомы простуды, которая, вероятно, передалась ему от полуторагодовалого внука, о том – не коронавирус.
Об этом Байден рассказал в Белом доме, пишет Укринформ.
"Я 0- в порядке. Я каждый день должен сдавать COVID-тест. Меня проверяют на все штаммы", — сказал Байден в ответ на замечания журналистов, что его голос стал хриплым.
Президент рассказал, что его полуторагодовалый внук простудился.
"Он любит целовать своего дедушку. Так что он целовал меня, но в любом случае это просто простуда", — отметил Байден.
Медицинский офис Белого дома подтвердил симптомы простуды у президента Байдена. При этом его тесты на коронавирус и грипп дали отрицательный результат.
Заметим, что ранее Байден озвучил новый план противодействия коронавирусу.
Напомним:
Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.
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