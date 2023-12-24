Байден заверил, что не просил Нетаньяху о прекращении огня в секторе Газа.

Президент США Джо Байден заявил во время брифинга с журналистами в Вашингтоне, округ Колумбия, имевший «длинный разговор» сегодня с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отказавшись комментировать содержание «частного разговора».

Об этом пишет The Times of Israel.

«Я не просил о прекращении огня», — заявил Байден в ответ на вопросы журналиста.

Еврейские СМИ сообщают, что телефонный разговор длился 45 минут.

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Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля установить временное перемирие.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа.

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