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Байден заверил, что не просил Нетаньяху о прекращении огня в секторе Газа.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Байден заверил, что не просил Нетаньяху о прекращении огня в секторе Газа.

Президент США Джо Байден решил не разглашать остальные подробности разговора с Нетаньяху / Фото: Associated Press

Американский президент имел длинный разговор с израильским лидером

Президент США Джо Байден заявил во время брифинга с журналистами в Вашингтоне, округ Колумбия, имевший «длинный разговор» сегодня с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отказавшись комментировать содержание «частного разговора».

Об этом пишет The Times of Israel.

«Я не просил о прекращении огня», — заявил Байден в ответ на вопросы журналиста.

Еврейские СМИ сообщают, что телефонный разговор длился 45 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля установить временное перемирие.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа.

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Дата публикации
Просмотры
55
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