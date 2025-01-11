Байден заверил, что у американского Конгресса достаточно возможностей, чтобы помощь Украине не останавливалась

Байден, по его словам, делает все возможное в рамках своих сил и полномочий.
Действующий президент США Джо Байден считает, что в Конгрессе достаточно демократов и республиканцев поддерживают дальнейшую помощь Украине – и они не согласятся с какими-либо попытками остановить ее при следующей администрации.
Об этом он заявил в Вашингтоне во время речи о состоянии экономики и рынке труда в США, пишет Укринформ.
"Я знаю, на Капитолийском холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом (Трампом – ред.), если тот решит прекратить финансирование Украины ", — сказал глава Белого дома.
Он также подчеркнул, что Путин сейчас находится "в тяжелой форме" в результате изнурительной войны и экономического давления со стороны Запада. В этой связи Байден указал на важность не дать российскому диктатору возможности для передышки и продолжения агрессии.
"Он (Путин – ред.) испытывает экономические проблемы, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны», — считает президент США.
Поэтому Байден, по его словам, делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину преимуществами для поддержания независимости.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на "Рамштайне". По словам Остина, борьба Украины важна для всех союзников, потому что "война Путина – это вызов свободным людям во всем мире".
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