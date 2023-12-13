Байден заверил об участии Украины в НАТО после ее победы в войне с Россией

Американский лидер подчеркнул важность долгосрочной поддержки Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что НАТО будет будущим Украины.
Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Мол, нет никаких вопросов по этому поводу.
Как мы заявили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и условия вступления будут соблюдены. Пока мы должны убедиться, что они (т.е. Украина — ред.) победят в войне. Как вы знаете, мы запустили общую программу помощи вместе с президентом Зеленским и лидерами Большой семерки в Вильнюсе, определяя долгосрочные обязательства по поддержке украинских потребностей защиты. Мы также провели конференцию индустрий защитной сферы на прошлой неделе в Вашингтоне, чтобы выполнить эту критическую задачу. Итак, будем двигаться шаг за шагом", — заметил Байден.
Также президент США подчеркнул, что очень гордится, как мощно и объединено НАТО.
Также позже президент Украины Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.
Напомним, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".
Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
Читайте также:
- В ВР допустили, когда США примут продолжение финансовой поддержки Украины
- "Визит Зеленского в США будет продуктивным": Умеров заинтриговал заявлением
- Возможен ли компромисс с Путиным и что с помощью США: главное из интервью Зеленского латиноамериканским СМИ
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аплодисменты по аплодисментам! Мощное выступление Зеленского в США!