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Байден заверил Зеленского в поддержке перед обращением к нации из-за войны в Украине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Байден заверил Зеленского в поддержке перед обращением к нации из-за войны в Украине

США в дальнейшем будут поддерживать Украину / Фото: Associated Press

Стали известны детали разговора президента США Джо Байдена с президентом Зеленским.

Президент Джо Байден пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, перед его выступлением перед американским народом.

Об этом сообщает Белый дом.

В обращении речь пойдет о поддержке народа Украины перед лицом вторжения России.

Также лидеры обсудили борьбу Украины за защиту своей свободы и независимости от российской агрессии.

Президент Байден отметил неизменную двухпартийную поддержку Соединенными Штатами защиты Украиной своего суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего.

Напомним, что выступление Байдена перед нацией состоится в четверг, 19 октября в 20 по местному времени (20 октября, 3:00 ночи по Киеву – ред.).

Ожидается, что на следующий день Белый дом пошлет запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

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Дата публикации
Просмотры
155
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