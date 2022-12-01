Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным, но есть условие

Байден сказал, что готов к переговорам с Путиным, если он прекратит войну в Украине.

Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если тот закончит войну в Украине и оставит наше государство в покое.

Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент США подчеркнул, что Путин должен "уйти из Украины".

"Но, похоже, он этого делать не собирается. Он очень дорого платит за то, что не смог этого сделать, но он делает невероятную, невероятную бойню над мирным населением Украины. Бомбит детские сады, больницы, детские дома. Это противно, что он делает", - сказал глава Белого дома.

Байден уточнил, что у него нет ближайших планов связываться с Путиным, но он "готов поговорить" с российским диктатором, "если тот действительно заинтересован покончить с войной".

Президент США добавил, что будет вести переговоры только после консультаций со своими союзниками по НАТО и не будет делать ничего, что помешает интересам Украины. " Я не собираюсь делать это сам", — сказал он.

"Если это так, то после консультации с моими французскими друзьями и друзьями из НАТО я буду рад поговорить с Путиным, чтобы увидеть, что он хочет, имеет в виду. Он еще этого не сделал. Между тем, я считаю, что это абсолютно критично важно то, что сказал Эммануэль Макрон — м ы должны поддержать украинский народ", — добавил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что победа Путина в войне с Украиной недопустима.

"Этого даже нельзя допускать, чтобы он смог оккупировать Украину. Путин просчитался во всем. Он думал, что его будет встречать русскоязычное население с открытыми объятиями. Он представлял себя следующим Петром І. Вопрос о том, как ему из этого всего выпутаться", — подытожил президент Соединенных Штатов.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом посещает США, где ведет переговоры с Байденом.

Главы США и Франции заявили, что готовы привлечь Россию и Путина к ответственности за "войну с остальным миром".

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