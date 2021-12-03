Байден заявил, что США готовят всеобъемлющий набор инициатив для сдерживания Путина

В Кремле заявляют, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что Белый дом готовит набор инициатив для сдерживания российской агрессии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В комментарии СМИ американский президент сообщил, что США готовят "наиболее всеобъемлющий и содержательный набор инициатив, чтобы значительно усложнить Путину дальнейшие шаги и действия, к которым, как опасаются люди, он может прибегнуть".

В РФ же заявили, что Джо Байден может провести телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал такой разговор вероятным.

В то же время в Кремле заявляют, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер, поскольку некоторые страны продолжают соблюдать тактику непровоцирования России в этом вопросе.

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