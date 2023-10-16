Байден заявил, что Израиль должен сохранить Палестинское государство

Джо Байден подчеркнул, что "должны существовать палестинские власти".
Президент США Джо Байден заявил, что террористическая группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако Израиль должен сохранить Палестинское государство.
Об этом американский президент сказал в интервью телеканалу CBS
Так, на вопрос, должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, Байден ответил: "Да, я считаю".
"Нужен путь к палестинскому государству. Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США в течение десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – отметил он.
Джо Байден также подчеркнул, что после нападения ХАМАС Израиль должен был отреагировать решительно.
"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, что по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских. Я уверен – израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невиновных гражданских лиц", — добавил президент США.
Напомним, США и Израиль обсуждают возможность ближайшего визита американского президента Джо Байдена в Израиль.
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