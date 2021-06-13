Байден заявил, что нет "гарантии" изменить поведение Путина, но "козырем" может стать ряд "проблем" в России

Россия имеет ряд своих проблем, которые США могут использовать для переговоров.

Президент США Джо Байден заявил, что нет "гарантии" изменить поведение такого мирового лидера, как президент России Владимир Путин, но признал, что Россия имеет ряд своих проблем, которые США могут использовать для переговоров.

Об этом Байден сказал на брифинге по итогам саммита в британском Корнуолле 13 июня, передает CNN.

"Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека", — сказал Байден, отвечая на вопрос о его предстоящей встрече с Путиным.

"Автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед публикой. Дело в том, что вполне может быть так, что если я отвечу тем же, что и сделаю — это не сможет отговорить его — он хочет продолжать идти (своим путем. — Ред.)", — сказал Байден прессе.

Байден, однако, добавил, что Россия "свои дилеммы", указывая на экономику страны, COVID-19, а также ситуации вокруг Сирии и Ливии.

На вопрос, почему он считает, что Путин не изменил свое поведение в ответ на все действия, предпринятые США по сей день, Байден просто ответил, смеясь: "Это Владимир Путин".

"Я не собираюсь рассказывать сейчас больше чем это, потому что мне нужно сесть с ним (за стол переговоров. — Ред.), но я буду рад поговорить после этого", — добавил Байден.

Напомним, Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом хочет восстановить контакты. В Кремле говорят, что экономики России и США имеют взаимную заинтересованность.

Президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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