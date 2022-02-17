Байден заявил, что Россия может напасть на Украину "в течение следующих нескольких дней"

Байден заявил, что Россия может напасть на Украину "в течение следующих нескольких дней"

Глава Белого дома считает риск вторжения России в Украину "очень высоким".

Президент США Джо Байден считает, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней, несмотря на заявление Кремля о выводе войск.

Об этом сообщает CNN.

"Уровень очень высокий", — ответил Байден на вопрос, насколько высок уровень угрозы российского вторжения в Украину.

По его словам, у США есть все основания полагать, что Россия "участвует в операции под фальшивым флагом", то есть пытается совершить эскалацию и обвинить в ней Киев, чтобы оправдать вторжение.

"Есть все признаки того, что они (россияне. — Ред.) готовы пойти атаковать Украину. Насколько я понимаю, это произойдет в течение следующих нескольких дней", — сказал Байден.

Также президент США добавил, что не планирует звонить по этому вопросу Путину.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе Россия может создать повод для вторжения в Украину.

Напомним, в четверг, 17 февраля, около 9:30 российские боевикии прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию.

Также оккупанты обстреляли территорию школы вблизи Попасной.

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