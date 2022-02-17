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Байден заявил, что Россия может напасть на Украину "в течение следующих нескольких дней"

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Байден заявил, что Россия может напасть на Украину "в течение следующих нескольких дней"

Associated Press

Глава Белого дома считает риск вторжения России в Украину "очень высоким".

Президент США Джо Байден считает, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней, несмотря на заявление Кремля о выводе войск.

Об этом сообщает CNN.

"Уровень очень высокий", — ответил Байден на вопрос, насколько высок уровень угрозы российского вторжения в Украину.

По его словам, у США есть все основания полагать, что Россия "участвует в операции под фальшивым флагом", то есть пытается совершить эскалацию и обвинить в ней Киев, чтобы оправдать вторжение.

"Есть все признаки того, что они (россияне. — Ред.) готовы пойти атаковать Украину. Насколько я понимаю, это произойдет в течение следующих нескольких дней", — сказал Байден.

Также президент США добавил, что не планирует звонить по этому вопросу Путину.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе Россия может создать повод для вторжения в Украину.

Напомним, в четверг, 17 февраля, около 9:30 российские боевикии прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию.

Также оккупанты обстреляли территорию школы вблизи Попасной.

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