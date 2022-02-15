Байден заявил, что Россия продолжает угрожать Украине

На украинской границе находятся 150 тыс. русских солдат.

В США считают, что угроза полномасштабной российской агрессии против Украины и дальше реальна.

Об этом 15 февраля во время обращения по поводу ситуации вокруг Украины сказал президент США Джо Байден.

"Министр обороны России сообщил, что некоторые российские воинские части оставили свои позиции у украинской границы и отходят на свои позиции. Мы это проверяем, но наши аналитики говорят, что российская армия и дальше находится на своих позициях, что угрожает Украине. 150 тыс. военных находятся на территории России и Белоруссии у границы с Украиной. Вторжение России в Украину и дальше реально. Поэтому я призвал всех американцев покинуть территорию Украины. Вот почему мы временно перенесли свое посольство во Львов на западной Украине. Мы относимся к этой ситуации очень серьезно", — сказал Байден.

Напомним, вблизи нашей границы с Беларусью Москва до сих пор держит наготове ударную авиацию — штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики СУ-34 и множество боевых вертолетов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во второй раз через неделю поговорил с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.

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