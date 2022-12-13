Байден заявил, что США не будут направлять своих военных в Украину

США продолжат оказывать Украину военную помощь
США не будут направлять в Украину своих военных, но продолжат оказывать украинским военным помощь для защиты страны.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает BBC.
"США не планируют отправлять американских военных в Украину, но продолжит оказывать ей многомиллионную помощь", – заявил президент Соединенных Штатов.
Напомним, ранее в США заявили, что Россия обращается в Иран и Северную Корею за помощью в огневой мощи, поскольку оккупанты исчерпывают свои запасы боеприпасов.
Также мы информировали, что военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан рассказал, сколько ракет осталось у России.
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