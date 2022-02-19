Байден заявил, что США не будут отправлять войска в Украину

Байден заявил, что США не будут отправлять войска в Украину

Президент США напомнил о 460 млн. дол. помощи для Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что государство не будет посылать своих военных в Украину и напомнил о помощи, оказанной Соединенными Штатами.

Об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.

"США готовы оберегать, защищать принцип коллективной безопасности. Мы также не будем присылать военных в Украину для участия, для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину: 460 миллионов долларов безопасности — от "Джавелинов" до боеприпасов. Также 100 миллионов долларов – это гуманитарная поддержка Украины", – сказал Байден.

Он также напомнил о суверенных гарантиях США до 1 млрд дол.

"Таким образом Соединенные Штаты, союзники, партнеры окажут помощь украинскому народу. Запад объединен и решителен. Мы готовы ввести жесткие санкции против России, если она проведет дальнейшее вторжение в Украину", — добавил президент США.

Напомним, со ссылкой на данные разведки Байден также заявил, что Россия планирует военное вторжение в Украину в ближайшие дни или недели и президент РФ Владимир Путин уже принял соответствующее решение.

17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что российские войска готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни и силы РФ на суше и море готовы к этому нападению.

По данным Пентагона, Россия запасается донорской кровью, приближает войска к границам Украины и привлекает больше боевых самолетов.

По информации США на 18 февраля, Россия сосредоточила до 190 тысяч своих военных на границах с Украиной.

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