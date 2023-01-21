Байден заявил, что Украина получит все необходимое для противостояния российским агрессорам

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все необходимое оружие, чтобы защититься от российских агрессоров.

Об этом сообщает CNN.

Да, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он намерения Варшавы отправить танки немецкого производства в Украину.

"Украина получит всю необходимую помощь", – отметил американский президент.

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Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена посоветовали лучшее время для начала контрнаступления ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что США отправят Украине сотни единиц бронетехники для использования в боевых действиях.

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