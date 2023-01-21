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Байден заявил, что Украина получит все необходимое для противостояния российским агрессорам

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
319
Время на прочтение
1 мин
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Байден заявил, что Украина получит все необходимое для противостояния российским агрессорам

Фото: Getty Images

Президент США поддержал намерения Польши поставлять танки Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все необходимое оружие, чтобы защититься от российских агрессоров.

Об этом сообщает CNN.

Да, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он намерения Варшавы отправить танки немецкого производства в Украину.

"Украина получит всю необходимую помощь", – отметил американский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена посоветовали лучшее время для начала контрнаступления ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что США отправят Украине сотни единиц бронетехники для использования в боевых действиях.

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Дата публикации
Просмотры
319
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