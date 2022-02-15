Байден заявил о готовности США в письменном виде зафиксировать "гарантии безопасности" для России

Байден заявил о готовности США в письменном виде зафиксировать "гарантии безопасности" для России

Президент США рассказал, что договорился с Путиным продолжать дипломатические усилия вместе с европейскими партнерами.

Президент США Джо Байден 15 февраля выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины и угрозы российского вторжения.

Глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов письменно закрепить договоренности с Москвой, если таковые будут достигнуты.

"В течение нескольких недель моя администрация вместе с нашими партнерами прилагают все дипломатические усилия (в отношениях с РФ — Ред.). В разговоре с президентом Путиным я дал понять, что мы готовы обсуждать эту проблему дипломатическим путем, чтобы добиться взаимопонимания. Если он (Путин) — Ред.) пожелает идти по этому пути" — сказал Байден.

Президент США рассказал, что договорился с Путиным продолжать дипломатические усилия вместе с европейскими партнерами.

"Вчера российское правительство официально сообщило о готовности продолжать дипломатические усилия. Я согласен с этим. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, что решить проблемы с безопасностью", — отметил глава Белого дома.

По его словам, США предлагают конкретные идеи для улучшения ситуации в Европе: новые меры по контролю за вооружением, новые меры транспарентности, новые меры по укреплению стабильности.

Но Байден подчеркнул, что Штаты не собираются жертвовать своими основными принципами: любая страна имеет право на суверенность, свой путь развития и связь с теми или иными государствами.

Речь президента США Джо Байдена

Напомним, что Джо Байден пригрозил России дать "мощный ответ" в случае полномасштабного нападения. Также он заявил, что Россия продолжает угрожать Украине.

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