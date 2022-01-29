Байден заявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу

Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе".
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе.
Об этом информирует Reuters.
По информации СМИ, Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе".
Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряженной обстановкой на российско-украинской границе.
Напомним:
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Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину дополнительные военные силы, кроме находящихся здесь на данный момент инструкторов.
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Ранее в издании Defence Blog сообщили, что Украина получит от США афганские вертолеты.
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Великобритания начала поставки в Украине противотанкового оружия для защиты от России. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.
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