Байден заявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу

Байден заявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу

Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе".

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе.

Об этом информирует Reuters.

По информации СМИ, Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе".

Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряженной обстановкой на российско-украинской границе.

Напомним:

Читайте также:

Россия стягивает еще больше своих войск на границу с Украиной