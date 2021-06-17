Байдена назвал профессионалом, а его пресс-секретаря — красивой: Путин поделился впечатлениями от саммита в Женеве

Встреча продолжалась почти 4 часа.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал вчерашнюю встречу в Женеве с американским колегой Джо Байденом.

Во время встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления он назвал Байдена профессионалом.

По словам Путина, образ президента США, кторый рисуют российские и американские СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. "Он выглядит бодрым. Мы говорили с глазу на глаз два часа, он полностью в материале. Время от времени заглядывал в свои записи, но мы все так делаем. Байден — профессионал. Надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает", — сказал глава Кремля.

Он отметил, что глава Белого дома действует "искусно". Впрочем, заметил, что Байден "время что-то путает". "Ну, у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает что-то. Это не от того, что у нее образование не позволяет и память плохая. Когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом свое внимание. А американцы считают, что нет ничего важнее их самих. Это такой стиль", — считает Путин.

Вспоминая обстановку в Женеве во время переговоров, глава РФ назвал ее "достаточно дружелюбной".

Как сообщалось, 16 июня прошел долгожданный Новости мира: по словам Байдена, последующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину Как сообщалось, 16 июня прошел долгожданный президентский саммит США-РФ в швейцарской Женеве. Переговоры продолжались неполные 4:00 и ожидаемо не дали прорыва: в украинском вопросе стороны сохранили статус-кво. Впрочем, зрители оценивают встреча положительно. По крайней мере Байден и Путин договорились восстановить работу дипломатических представительств и согласовали совместные действия по разоружению и кибербезопасности.

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