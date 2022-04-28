"БДСМ и КиваФМ": Сеть взорвалась мемами после переименования "ОПЗЖ"

На днях нардепы из "ОПЗЖ" создали новую депутатскую группу, которая получила название "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ).

Бывшие 23 нардепа пророссийской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой приостановлена, "воскресли" в депутатской группе "Платформа за жизнь и мир". Возглавил группу Юрий Бойко. Вот только в Верховной Раде хотят запретить баллотироваться в депутаты всех уровней власти участникам пророссийских партий, соответствующий проект уже зарегистрировали в парламенте.

Между тем в Сети активно обсуждаются и насмехаются над бывшими "регионалами", которые в очередной раз провели ребрендинг.

ТСН.ua собрал самые яркие мемы и обсуждения о переименованию "ОПЗЖ".

Пользователи Сети смеются над нардепами от "ОПЗЖ", деятельность которой из-за ее связей с Россией СНБО запретила еще 20 марта, и выражают убеждение, что изменение названия фракции не повлияет на то, что они должны ответить перед законом за свою антиукраинскую позицию.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Украинцы в Сети также возмущены таким шагом нардепов и хотят их наказания.

"Какой смысл в этих запретах, если коллаборанты просто придумывают новое название и продолжают делать то, что и делали? Никакого! Надо уголовное производство по каждому из этих кадров, и не будет ни одной партии", — написала одна из пользователей.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Вот что пишут некоторые украинцы в Сети:

"Перечень фамилий и не допускать ни к каким выборам! Не регистрировать ни в какие кандидаты в депутаты на всех уровнях!"

"Должен быть закон о персональном запрете баллотироваться пожизненно"

"Птнхйл! Крутое название для партии! И гимн уже для партии готов!"

"Арестовать всех"

"Честно говоря, что "МЖМ" что "ЖМЖ" что еще какое-то название — ничего не изменит. Ни для них. Ни для нас"

"Если эти партии запретили, какое может быть переименование?"

Еще одна пользовательница на своей странице в Facebook метко заметила:

"В Верховной Раде новое-старое депутатское объединение. Теперь не ОПЗЖ, а ПЗЖМ — "Платформа за жизнь и мир". Среди самых известных организмов — Бойко, Шуфрич, супруги Левочкиных, Суркис, Королевская и ее сожитель Солод, Пономарев, Скорик, Папиев... В общем "знакомые все лица"... Любят они "платформы". Может, пора подумать над тем, как их вывести на платформу в поезд и отправить в Ростов?".

Кроме того, женщина выразила мнение, что "благодарный "электорат" на Донбассе, выбравшись из подвалов разбомбленных путинистами домов, пойдут на избирательные участки голосовать за этих "миротворцев".

Другие пользователи просто смеются над новым названием старых политиков. Вот, как смеются украинцы:

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Напомним, в Верховной Раде требуют запретить депутатам из ОПЗЖ заходить в парламент.

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