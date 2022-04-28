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"БДСМ и КиваФМ": Сеть взорвалась мемами после переименования "ОПЗЖ"

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"БДСМ и КиваФМ": Сеть взорвалась мемами после переименования "ОПЗЖ"

ТСН.ua

На днях нардепы из "ОПЗЖ" создали новую депутатскую группу, которая получила название "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ).

Бывшие 23 нардепа пророссийской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой приостановлена, "воскресли" в депутатской группе "Платформа за жизнь и мир". Возглавил группу Юрий Бойко. Вот только в Верховной Раде хотят запретить баллотироваться в депутаты всех уровней власти участникам пророссийских партий, соответствующий проект уже зарегистрировали в парламенте.

Между тем в Сети активно обсуждаются и насмехаются над бывшими "регионалами", которые в очередной раз провели ребрендинг.

ТСН.ua собрал самые яркие мемы и обсуждения о переименованию "ОПЗЖ".

Пользователи Сети смеются над нардепами от "ОПЗЖ", деятельность которой из-за ее связей с Россией СНБО запретила еще 20 марта, и выражают убеждение, что изменение названия фракции не повлияет на то, что они должны ответить перед законом за свою антиукраинскую позицию.

© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинцы в Сети также возмущены таким шагом нардепов и хотят их наказания.

"Какой смысл в этих запретах, если коллаборанты просто придумывают новое название и продолжают делать то, что и делали? Никакого! Надо уголовное производство по каждому из этих кадров, и не будет ни одной партии", — написала одна из пользователей.

© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вот что пишут некоторые украинцы в Сети:

  • "Перечень фамилий и не допускать ни к каким выборам! Не регистрировать ни в какие кандидаты в депутаты на всех уровнях!"
  • "Должен быть закон о персональном запрете баллотироваться пожизненно"
  • "Птнхйл! Крутое название для партии! И гимн уже для партии готов!"
  • "Арестовать всех"
  • "Честно говоря, что "МЖМ" что "ЖМЖ" что еще какое-то название — ничего не изменит. Ни для них. Ни для нас"
  • "Если эти партии запретили, какое может быть переименование?"

Еще одна пользовательница на своей странице в Facebook метко заметила:

"В Верховной Раде новое-старое депутатское объединение. Теперь не ОПЗЖ, а ПЗЖМ — "Платформа за жизнь и мир". Среди самых известных организмов — Бойко, Шуфрич, супруги Левочкиных, Суркис, Королевская и ее сожитель Солод, Пономарев, Скорик, Папиев... В общем "знакомые все лица"... Любят они "платформы". Может, пора подумать над тем, как их вывести на платформу в поезд и отправить в Ростов?".

Кроме того, женщина выразила мнение, что "благодарный "электорат" на Донбассе, выбравшись из подвалов разбомбленных путинистами домов, пойдут на избирательные участки голосовать за этих "миротворцев".

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Другие пользователи просто смеются над новым названием старых политиков. Вот, как смеются украинцы:

© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
©

Напомним, в Верховной Раде требуют запретить депутатам из ОПЗЖ заходить в парламент.

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