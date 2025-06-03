- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
"БЭБ должен защищать, а не пугать" - кандидат на директора презентовал собственное видение реформы
Дубовик предлагает провести аудит институции и обновить кадры.
Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Виктор Дубовик заявил в своем Facebook о необходимости радикальной перезагрузки БЭБ. По его словам, институт, который должен защищать государственные финансы и создать безопасную среду для бизнеса, до сих пор остается "органом без лица".
"Сегодня БЭБ воспринимается как давление, а не защита. Он должен стать экономическим щитом – аналитическим, профессиональным, справедливым", – подчеркнул Дубовик в своем обращении.
Он представил программу "100 дней", которая предусматривает:
аудит института;
обновление кадров;
запуск новой системы превентивной аналитики;
выход в публичную коммуникацию.
Также кандидат обратил внимание на отсутствие доверия к БЭБ как среди бизнеса, так и международных партнеров.
"Должны сделать то, что не удалось до сих пор - создать институцию, которой доверяют. И которая действительно предотвращает потери, а не ищет виновных задним числом", - добавил Дубовик.