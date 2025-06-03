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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

"БЭБ должен защищать, а не пугать" - кандидат на директора презентовал собственное видение реформы

Дубовик предлагает провести аудит институции и обновить кадры.

"БЭБ должен защищать, а не пугать" - кандидат на директора презентовал собственное видение реформы

Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Виктор Дубовик заявил в своем Facebook о необходимости радикальной перезагрузки БЭБ. По его словам, институт, который должен защищать государственные финансы и создать безопасную среду для бизнеса, до сих пор остается "органом без лица".

"Сегодня БЭБ воспринимается как давление, а не защита. Он должен стать экономическим щитом – аналитическим, профессиональным, справедливым", – подчеркнул Дубовик в своем обращении.

Он представил программу "100 дней", которая предусматривает:

  • аудит института;

  • обновление кадров;

  • запуск новой системы превентивной аналитики;

  • выход в публичную коммуникацию.

Также кандидат обратил внимание на отсутствие доверия к БЭБ как среди бизнеса, так и международных партнеров.

"Должны сделать то, что не удалось до сих пор - создать институцию, которой доверяют. И которая действительно предотвращает потери, а не ищет виновных задним числом", - добавил Дубовик.

Дата публикации
Количество просмотров
91
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