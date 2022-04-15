"Бедные", как церковные мыши: сколько заработали Путин и компания за год

"Бедные", как церковные мыши: сколько заработали Путин и компания за год

Заметим, что указанные суммы – это данные только из официальных деклараций политиков и должностных лиц.

Президент России Владимир Путин подал декларацию, в которой указал, что в 2021 году заработал якобы всего 10,2 млн руб. (по нынешнему курсу – 127 500 долл.)

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Заработок Путина составил на 207,9 тыс. руб. (2600 долл.) больше, чем за 2020 год.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин заработал 18,3 млн. руб. (228 750 долл.).

Что касается заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, то он в прошлом году заработал более 8 млн. руб. (100 тыс. долл.).

Наибольший доход за 2021 год в российском правительстве задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров – более 704 млн. руб. (8 млн 800 тыс. долл.).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заработала 38,9 млн руб. (486 250 долл.). А заместитель председателя российского центробанка Михаил Алексеев – 102,9 млн. руб. (1 млн 286 250 долл.).

Напомним, в конце марта журналисты выяснили интересные детали о роскошной яхте Путина, которая стоит 700 млн долл. и может сбивать беспилотники.

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